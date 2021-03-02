В администрации Пуровского района "полетят головы" из-за того, что райцентр остался без тепла в мороз

В администрации Пуровского района грядут сокращения. Причиной повальных увольнений может стать коммунальная авария, которая произошла в райцентре, Тарко-Сале, в январе. Из-за неё город в разгар зимы остался без горячей воды на несколько недель, сообщает telegram-канал "ЯсУрала".

Глава Пуровского района Антон Колодин организовал проверку, в ходе которой эксперты проанализировали действия всех ответственных лиц. Глава Ямала Дмитрий Артюхов взял ситуацию на личный контроль и пообещал наказать виноватых.

Судя по всему, в их число попадут замы главы департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. Ведь именно они отвечали за подготовку коммунальных сетей в летний сезон. А руководитель департамента Адриан Лешенко может наказания избежать, он возглавил ведомство, когда подготовка к зимнему сезону уже была завершена. Впрочем, уточняет канал, устранение аварии было довольно долгим, что накладывает особый отпечаток на имидж руководства.