Словакия получила первую партию "Спутника V" до регистрации вакцины в ЕС

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в Словакии. Первая партия уже поступила в страну, сообщил словацкий премьер-министр Игор Матович.

Груз доставил самолет ВВС республики C-27J Spartan, пишет Regnum.

Словакия получила российскую вакцину, не дожидаясь ее регистрации в ЕС. По словам премьера, времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает.

Отметим, Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в Евросоюзе, одобрившей применение российского препарата. Первой страной в ЕС была Венгрия.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что для массовой вакцинации препаратом от коронавируса "Спутник V" российского производства не требуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств, достаточно одобрения национального регулятора.