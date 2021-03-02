Средний Урал получит 1,2 миллиарда рублей на модернизацию дорог

В 2021 г. Свердловская область получит 1,2 млрд руб. на модернизацию дорожной сети. Распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, Средний Урал получит два транша по 600 млн руб, которые будут направлены на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году.

Всего в рамках нацпроекта правительство РФ выделило 100 млрд руб. 69 регионам страны. 27 млрд направлено на ремонт дорог в 58 регионах. Остальные средства пойдут на строительство и реконструкцию отдельных объектов: Северный обход Лобни в Московской области, мост через реку Шексну в Череповце, Южный подъезд к Краснодару, Восточный выезд из Уфы и другие.

Михаил Мишустин поручил руководству регионов реализовать все работы в срок, "чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы".

Напомним, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценили ход работ на третьем пусковом комплексе южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги. В прошлом году после обращения губернатора к Владимиру Путину Свердловская область получила финансирование более чем в 2 млрд руб., а процесс строительства взял под свой контроль Марат Хуснуллин.

Успешное освоение федеральных средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021-2023 годах еще более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти деньги позволят достроить третий пусковой комплекс досрочно, а также реконструировать один из уже эксплуатируемых участков дороги: речь идет об отрезке "Семь ключей – Большой Исток".