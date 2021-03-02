"Зачем учить четыре года?" В колледжах сократят специальности и время учебы

Обучение в российских колледжах в ближайшее время кардинально изменится. Минпросвещения планирует сократить количество специальностей и продолжительность обучения.

Сейчас среднее специальное образование, по словам чиновников, пользуется популярностью как никогда. Так, в 2020 году в колледжи поступили около 1,2 млн первокурсников. В 2021 году тенденция сохранится и это число вырастет еще минимум на 50 тыс. человек. По данным Минпросвещения, примерно 60% выпускников школ выбирают среднее профобразование. Кроме того, растет число взрослых, которые поступают в колледжи на "короткие" программы.

"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше. Но ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна. Многие программы будут объединены или трансформированы. Другие - переведем на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы, которые также можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций по выбору колледжа или студента. Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставим один документ для целой группы профессий. Например, "Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея", сообщил в интервью "Российской газете" первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

О сроках сокращения обучения тоже подумывают. "Зачем учить специалиста четыре года, если за счет более интенсивных и качественных программ его можно выпустить на рынок труда раньше? Жизнь ускоряется, и мы действительно планируем сокращение сроков обучения по отдельным программам. Не радикально, нет. Где-то на два года, где-то на год, а где-то всего на несколько месяцев. Это сокращение должно лишь увеличить интенсивность практического обучения", - добавил Глушко.