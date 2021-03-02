02 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале коллекторы требуют от местного жителя погасить несуществующий долг

Житель Миасса в 2013 году погасил ипотечный долг, а в конце 2020 года узнал, что справка об отсутствии долга недействительна, и теперь коллекторы требуют выплатить 90 тысяч рублей. Эксперт регионального отделения ОНФ Вячеслав Курилин обратился в суд с иском, чтобы долг признали несуществующим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

В 2013 г. мужчина погасил долг и получил справку об отсутствии задолженности, но в конце 2020 г. мужчине стали звонить коллекторы и требуют выплатить 90 тыс. руб. Житель Миасса обратился в банк, где ему сообщили, что якобы выданную им в 2013 г. справку следует считать ошибочной, а право требования долга перешло к организации "ЭОС" по договору уступки.

Вячеслав Курилин рассказал, что в Центробанк РФ направлен запрос с просьбой прокомментировать законность действий банка по признанию документа об отсутствии долга недействительным.

"Что касается звонков от коллекторов, то в этом случае мы попросили разобраться службу судебных приставов, поскольку ежедневные неоднократные звонки являются нарушением закона. Окончательную точку в этой истории поставит суд", – подчеркнул он.

По словам эксперта, такая ситуация подрывает стабильность финансовой системы, создавая прецедент ненадежности справок.

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На Южном Урале коллекторы требуют от местного жителя погасить несуществующий долг

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Теги: долг, ипотека, банк, коллекторы,



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