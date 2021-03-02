02 Марта 2021
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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

У россиян появилось рекордное количество "свободных денег"

"Индекс свободных денег" в России в январе вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир". Это рекордное увеличение за историю наблюдений — с начала 2019 года, отмечают "Известия".

К январю 2020 года "Индекс" вырос на 22%, а к январю 2019-го — на 7%.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги.

Большой рост месяц к месяцу отчасти объясняется сезонностью - после Нового года граждане традиционно снижают свои траты.

Как полагают большинство экспертов, январский рекорд больше связан с коронавирусными ограничениями, а не с увеличением доходов.

В декабре опрос ВЦИОМ показал, что почти 70% россиян считают, что в настоящее время лучше тратить деньги по минимуму. В частности, 68% опрошенных заявили, что сейчас нужно стараться сохранить максимальную сумму на будущее.

Накануне исследование NielsenIQ выявило, что доля экономящих россиян составляет почти 70%, а доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую.

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У россиян появилось рекордное количество "свободных денег"

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Теги: индекс свободных денег, россияне



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