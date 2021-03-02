На станции Звезда в Свердловской области столкнулись электровозы

В Свердловской области выясняют причины столкновения двух электровозов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в СМИ появилась информация о столкновении на путях необщего пользования двух электровозов с вагонами на станции Звезда в городе Асбест. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по данному факту.

В частности, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе принадлежность электровозов. Также в ведомстве намерены дать оценку действиям ответственных сотрудников по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.