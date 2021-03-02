"Единая Россия" проведет праймериз к выборам в онлайн-формате

Партия "Единая Россия" проведет майские праймериз к выборам в Госдуму преимущественно в формате онлайн-голосования.

В мероприятии смогут принять участие все желающие. По словам партийцев, это поможет им сформировать выверенные базы своих сторонников. Как говорят эксперты, масштабные электронные праймериз нужны партии для мобилизации электората, отбора технологически подкованных кандидатов и захвата "интернет-поля", где пока преобладает оппозиция.

Исключения будут возможны только для тех регионов, где не везде доступен хороший интернет: там праймериз будут проходить в смешанной форме — и онлайн, и офлайн.

Некоторые эксперты признают, что праймериз нередко подвержены манипуляциям, а их потенциальные победители становятся известны задолго до голосования, пишет "Коммерсант".