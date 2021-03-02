Житель Кировграда получил срок за смертельное ДТП

В Кировграде СК России вынесен приговор молодому человеку 1998 г.р.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, подсудимый, который ранее уже был наказан за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 июня прошлого года вновь находился в нетрезвом состоянии. Он решил съездить на автомашине своей матери в город. Молодой человек, посадив в салон в качестве пассажиров девушку и юношу, направился по автодороге Карпушиха - Кировград.

Он не справился с управлением и въехал в дерево. Несовершеннолетняя девушка от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а юноша в тяжёлом состоянии был направлен в медицинское учреждение, где позже скончался.

Суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.