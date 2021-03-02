В Свердловской области расследуют гибель подростка на территории заброшенного завода
1 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории бывшего металлургического завода в посёлке Верхней Синячихе обрушились стены заброшенного здания, в результате чего погиб подросток 2004 г.р.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, по данному факту заведено уголовное дело.
Выясняются все обстоятельства трагедии. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.