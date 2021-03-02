Правительство Германии обсудит с США вопрос отмены санкций против "Северного потока"

Власти ФРГ продолжит поиск пути для диалога по отмене санкций против российского газопровода "Северный поток" с администрацией Джо Байдена.

"Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США", - сообщает правительство Германии, пишет "Коммерсант".

Германия не может сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа.

Как сообщила министр окружающей среды Свенья Шульце, в случае нереализации проекта "Северный поток-2" страна может столкнуться с исками о компенсации.