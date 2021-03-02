02 Марта 2021
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Общество В России
twitter сервис микроблогов интернет (2009) | Фото:enanna.com

Роскомнадзор намерен подать в суд на Twitter

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России намерена привлечь сервис микроблогов Twitter к административной ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации.

Роскомнадзор составит протоколы и передаст их в суд, который примет решение о размере штрафа, сообщает "Интерфакс".

Twitter грозит штраф от 800 тыс. руб. до 8 млн руб., а в случае повторного нарушения — в размере одной десятой или одной пятой годовой выручки.

Днем ранее Роскомнадзор в очередной раз обвинил соцсеть в распространении запрещенной информации. С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией.

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Роскомнадзор намерен подать в суд на Twitter

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Теги: Роскомнадзор, Twitter, суд



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Ранее 01.03.2021 09:02 Мск Twitter злостно нарушает российское законодательство - Роскомнадзор

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