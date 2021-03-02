Роскомнадзор намерен подать в суд на Twitter

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России намерена привлечь сервис микроблогов Twitter к административной ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации.

Роскомнадзор составит протоколы и передаст их в суд, который примет решение о размере штрафа, сообщает "Интерфакс".

Twitter грозит штраф от 800 тыс. руб. до 8 млн руб., а в случае повторного нарушения — в размере одной десятой или одной пятой годовой выручки.

Днем ранее Роскомнадзор в очередной раз обвинил соцсеть в распространении запрещенной информации. С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией.