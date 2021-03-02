Число получаемых в колледжах специальностей будет сокращено

Минпросвещения планирует двукратное сокращение количества специальностей в российских колледжах.

Как заявил замминистра Дмитрий Глушко, в настоящее время их насчитывается около 500. "Останется в два раза меньше",— сказал он.

Глушко отметил, что "ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна", за счет объединения или трансформации, сообщает "Российская газета".

Тем временем, поправки депутата Олега Смолина, отменяющие "лицензирование" дополнительного образования, не были приняты во время заседания комитета Государственной думы по образованию и науке. Парламентарий ретранслировал основную претензию научного сообщества — никто в Госдуме не пытается помочь развитию просвещения, зато эту деятельность с удовольствием ограничивают и ставят под контроль государства.