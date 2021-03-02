ВОЗ: впервые за семь недель отмечен рост заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом во всем мире впервые за семь недель.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, рост отмечен в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Насколько выросло число зараженных - не уточняется, сообщает "Коммерсант".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о создании специальной программы для 92 стран с низким и средним уровнем дохода для выплаты компенсаций в случае серьезных побочных эффектов от вакцин против коронавируса.