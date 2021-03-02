02 Марта 2021
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тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

ВОЗ: впервые за семь недель отмечен рост заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом во всем мире впервые за семь недель.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, рост отмечен в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Насколько выросло число зараженных - не уточняется, сообщает "Коммерсант".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о создании специальной программы для 92 стран с низким и средним уровнем дохода для выплаты компенсаций в случае серьезных побочных эффектов от вакцин против коронавируса.

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ВОЗ: впервые за семь недель отмечен рост заболеваемости коронавирусом в мире

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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