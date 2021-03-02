США выделят Украине $125 млн на сохранение территориальной целостности

Администрация Джо Байдена решила предоставить Украине $125 млн в качестве нового пакета военной помощи.

Как сообщил пресс-секретарь военного ведомства страны Джон Кирби, выделенные средства помогут Киеву "сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО".

Также американские власти выделят Украине два патрульных катера Mark IV, а военные консультанты обучат украинскую сторону обращаться с ними, пишет "Коммерсант".

Ранее в США заявили о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Как сообщил глава Стратегического командования страны Чарльз Ричард, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация изменилась.