02 Марта 2021
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флаги США Украина (2012) | Фото: moscowfacts.ru

США выделят Украине $125 млн на сохранение территориальной целостности

Администрация Джо Байдена решила предоставить Украине $125 млн в качестве нового пакета военной помощи.

Как сообщил пресс-секретарь военного ведомства страны Джон Кирби, выделенные средства помогут Киеву "сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО".

Также американские власти выделят Украине два патрульных катера Mark IV, а военные консультанты обучат украинскую сторону обращаться с ними, пишет "Коммерсант".

Ранее в США заявили о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Как сообщил глава Стратегического командования страны Чарльз Ричард, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация изменилась.

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США выделят Украине $125 млн на сохранение территориальной целостности

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Теги: США, Украина, Пентагон



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