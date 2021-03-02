Производители: меховые изделия могут подорожать на 30–40%

Во всем мире, в том числе и в России, могут подорожать изделия из меха на 30–40% в этом году.

Как сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов, это связано с удорожанием пушнины, которое по некоторым позициям стало двукратным. Оборот пушно-меховых товаров в России в прошлом году снизился на 35–40% до $2 млрд, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в России с начала 2021 года резко подорожала электроника.

Цены выросли на 5–20% в зависимости от группы товаров. К этой величине следует прибавить 2-3% из-за проблем с логистикой. При этом в течение года электроника еще подорожает - до 50%.