Экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора задержан за получение взятки

В Татарстане задержан экс-глава приволжского управления Ростехнадзора 62-летний Борис Петров.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 1,4 млн руб. В 2019 году он с помощью теперь уже бывшего руководителя Челнинского территориального отдела Ростехнадзора получил взятку от директора одного из ООО, а взамен обещал поспособствовать в выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в Набережных Челнах.

Посредником следствие считает Рената Хакимова, в отношении которого с конца 2020 года расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Как считает следствие, Хакимов отказывал в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации электроустановок завода Haier в Набережных Челнах, требуя заключить контракт на проведение испытаний с ООО "Научно-технический центр "Эксперт" стоимостью 1,4 млн руб. В итоге договор был заключен, а деньги получил Петров, пишет "Коммерсант".