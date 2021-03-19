20 Марта 2021
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В Химках произошел взрыв в жилой девятиэтажке на улице Зеленой (2021) | Фото: Telegram / Mash

Жильцы трех подъездов многоквартирного дома в Химках вернулись в свои квартиры

Жильцы трех подъездов многоквартирного дома в Химках Московской области, в четвертом подъезде которого произошел взрыв, вернулись в свои квартиры, сообщает ТАСС.

"Всех жителей четвертого подъезда эвакуировали. Жить в этом подъезде нельзя. Жители трех подъездов вернулись в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Три гостиницы готовы предоставить временное жилье для жителей, чьи квартиры пострадали после взрыва, все желающие уже размещены в них.

Напомним, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа. После взрыва начался пожар, сейчас он потушен. Загорелись пять квартир.

Также сообщалось, что в квартире на улице Зеленой, где произошел взрыв, находились четыре человека: двое взрослых и два ребенка - мальчики 3 и 12 лет. Старшего удалось спасти. Погибший мужчина жил этажом ниже.

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Жильцы трех подъездов многоквартирного дома в Химках вернулись в свои квартиры

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Теги: взрыв, химки, взрыв газа



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