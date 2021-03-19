20 Марта 2021
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(2020) | Фото: admtyumen.ru

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

Сегодня в работе Facebook Instagram и WhatsApp был зарегистрирован сбой, сообщает сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проблемы в работе наблюдались сразу в нескольких странах: в США, России, Германии, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине. Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20.10 по московскому времени.

Пользователи жалуются на то, что испытывают проблемы с соединением, не могут зайти на сайт, просматривать новостную ленту или отправлять сообщения.

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В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

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Теги: интернет, Facebook, WhatsApp, Instagram, сбой в работе



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