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евгений пригожин, коллаж, лп, суд (2021) | Фото: Накануне

Евгений Пригожин назвал статью «Новой газеты» о Чечне фейком

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил главе Чеченской республики Рамазану Кадырову безвозмездную юридическую помощь в подаче судебного иска к «Новой газете».

Ранее либеральное издание выпустило материал, в котором ссылалось на одного из бывших сотрудников ППС МВД Чечни. Он сообщил о неких случаях превышения полномочий силовиками на территории кавказкой республики.

По заявлениям официальных представителей правительства Чечни, материал «Новой газеты» целиком и полностью не соответствует действительности и не отражает реального положения дел в правоохранительных органах республики. Поэтому военными было принято решение обратиться за помощью к российскому президенту Владимиру Путину.

Пригожин, в свою очередь, назвал статью «Новой газеты» порочащей честь и достоинство полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова. Кроме того, бизнесмен посчитал своим долгом предложить главе Чечни свою помощь в судебных разбирательствах с либеральным изданием.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.(2021)|Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

«Уважаемый Рамзан Ахматович, «Новая газета» распространила недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Я считаю подобные публикации «Новой газеты» недопустимыми и преступными. Будучи истинным патриотом России и относясь с большим уважением к чести офицеров России и заслугам полка, считаю своим долгом предложить Вам безвозмездную помощь и поддержку моей юридической службы в судебном разбирательстве с «Новой газетой»», - приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, Рамзан Кадыров назвал журналистов «Новой газеты» агентами западных спецслужб.

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Евгений Пригожин назвал статью «Новой газеты» о Чечне фейком

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Теги: рамзан кадыров, евгений пригожин, новая газета, конкорд



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