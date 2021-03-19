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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
поезд, станция, железная дорога (2015) | Фото:

В Тюменской области несовершеннолетний парашютист задержал грузовой поезд

В Тюменской области 16-летний парашютист из Тарко-Сале задержал на 20 минут грузовой поезд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Молодой человек прыгнул с парашютом с воздушного судна АН-2 в составе группы Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. При посадке парашют унесло ветром в сторону железнодорожного перегона Богандинское - Ялуторовск. Парашют зацепился за высоковольтный контактный провод железной дороги. Юноша смог самостоятельно отцепиться от строп и покинуть место приземления.

Во время приземления он не пострадал.

В этот момент к перегону приближался грузовой поезд. Машинист остановился, после чего парашют удалили самостоятельно с высоковольтных контактных проводов.

Тюменской транспортной прокуратурой совместно с Военной прокуратурой Тюменского гарнизона организована проверка исполнения федерального законодательства.

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В Тюменской области несовершеннолетний парашютист задержал грузовой поезд

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Теги: парашютист, грузовой поезд, авиационно-спортивный клуб ДОСААФ



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