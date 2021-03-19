Малоимущие Курганской области получат по 100 тысяч на развитие хозяйства

Жители Курганской области могут получить до 100 тысяч рублей на развитие личных подсобных хозяйств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Новая мера поддержки начала действовать для семей с середины марта 2021 года в рамках социального контракта. Получить ее можно, обратившись в учреждение социальной защиты по месту жительства. Социальный контракт заключается с малоимущей семьей (одиноко проживающим гражданином), у которой по независящим от неё причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области. Чтобы получить поддержку на развитие ЛПХ, нужно иметь земельный участок – приусадебный или полевой, в зависимости от того, чем получатель планирует заниматься", - говорится в сообщении властей.

Деньги можно потратить на приобретение крупного рогатого скота, свиноматок, кур, цыплят, семян, а также моно бесплатно пройти обучение. Контракт заключается на один год. Отчеты о выполнении его условий нужно присылать ежемесячно.