"Для развития потенциала села есть все, кроме воли, желания и правильной политики": в ТПП РФ обсудили будущее АПК

Правительство России, ориентируясь на успехи отечественных аграриев в последние годы, наметило амбициозные планы, в числе которых – увеличение объемов производства зерна до 141 млн тонн к 2024 году. При этом представители отрасли считают, что этими цифрами потенциал АПК не исчерпывается: при грамотном реагировании властей на сигналы производителей и слаженном взаимодействии сельского хозяйства, промышленности и кабмина можно достичь длительного периода экономического роста. О том, как укрепить сотрудничество между секторами и какое будущее может быть у АПК при изменении подходов, подискутировали на совместном заседании Совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Комитета ТПП России по развитию агропромышленного комплекса. Подробности – в материале Накануне.RU.

В 2020 году объемы производства продукции сельского хозяйства достигли отметки в более чем 6 трлн руб. "Это положительный факт, что производство сельхозпродукции растет, но это крайне недостаточно, потому что потенциал у нас гораздо выше", – отметил в ходе заседания глава Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса, академик РАН Петр Чекмарев. "Чтобы жить счастливо, кормить животных, обеспечивать себя продукцией и при этом экспортировать", Россия должна производить свыше 160 млн тонн зерна, считает он. Пока же наша страна не дотягивает даже до нормы потребности в 1 тонну на человека в год, для собственного потребления также не хватает более 11 млн тонн фруктов и ягод, около 7 млн тонн овощей и более 15 млн тонн молока.

Вместе с тем, как отмечают все участники дискуссии, у сельского хозяйства огромный потенциал для развития. В России – самый большой земельный фонд, при этом за последние 18 лет количество занятых в сельской местности уменьшилось на 46% и составляет сегодня 4,3 млн человек, а заброшенными остаются 20 млн гектар земель. Невелик и вклад сельского хозяйства в ВВП страны. Для сравнения: в США в 2020 году по прогнозу МВФ эта доля составит свыше 22 трлн долларов, в Китае – порядка 17 трлн долларов, а в России – лишь 1,4 трлн долларов. "Сравнивайте экономику других стран и нашу российскую. В увеличение этой доли большой вклад могли бы внести развитие сельского хозяйственного производства, промышленности, переработки и всех, кто причастен к сельскому хозяйству, – от земли до космоса", – сказал Петр Чекмарев.

По мнению академика, в решении этого вопроса велика роль машиностроителей. "Без техники, без энерговооруженности сельского хозяйства мы ничего сделать не можем", – отметил глава Комитета ТПП. С точки зрения обеспеченности села спецтехникой тоже есть куда расти, подчеркнул глава комитета. Так, например, потребность в зерноуборочных комбайнов составляет свыше 16 тыс. единиц, тогда как в 2020 году было приобретено только 4,6 тыс. единиц. "По тракторам ситуация серьезная и опасная, как и по всем видам техники, которые мы должны иметь на наших полях", – добавил он.

"Цели и задачи у АПК и предприятий машиностроения РФ едины, и нам вместе над ними нужно работать. Мы, сельхозпроизводители, не обойдемся без машиностроителей, и машиностроители не нужны будут, если не будет производителей", - заявил Чекмарев.

Свое видение в части консолидации усилий секторов представил и глава профильного Совета ТПП, глава ассоциаций "Росспецмаш" и "Новое содружество" Константин Бабкин. Он выразил мнение, что вполне достижимым показателем может быть и производство 240 млн тонн зерна в год, и "для этого есть все, кроме воли, желания и правильной политики".

"Полезно сравнивать наши современные достижения с 1990 годом и с тем состоянием, в котором находится мир. По сравнению с 90-м годом, несмотря на технологический и социальный прогресс, рост не так и велик: на 14% за 30 лет увеличить производство зерна – не такой большой подвиг. А когда мы посмотрим на то, что происходит вокруг нас, то увидим, что Россия производит продовольствия примерно на ту же сумму, что и 30 лет назад, тогда как в мире эти объемы увеличились в 1,8 раза", – прокомментировал промышленник.

Говоря о малой обеспеченности села техникой, Бабкин подчеркнул, что производители сельхозтехники сталкиваются с рисками, связанными с неопределенностью "правил игры" на рынке. "Этот год руководители предприятий оценивают как хороший, все нацелены на увеличение выпуска машин, но тут же все добавляют, что боятся инвестировать, расширять производство, нанимать сотрудников, потому что не знают, что будет происходить через полгода. Есть как положительные, так и отрицательные сигналы, которые могут привести к тому, что рынок сельхозтехники вновь упадет и инвестиции окажутся напрасными и повлекут за собой убытки", – отметил он.

Среди таких барьеров, косвенно тормозящих развитие механизации села, называются ограничения цен на продовольствие, его экспорта и сбыта, неравномерное распределение госсубсидий по стране и в целом непоследовательная политика правительства в этом направлении. "Я думаю, я уверен и вижу, что все эти проблемы решаемы, и если их решить, то наша страна испытает длительный период демократического, аграрного, демографического и экономического развития", – выразил мнение Бабкин.

Нестабильность и недостаточность объемов господдержки – одна из ключевых проблем сельского хозяйства, согласился научный руководитель Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий — Всероссийского НИИ Экономики сельского хозяйства Иван Ушачев.

"Несмотря на принятую стратегию развития АПК до 2030 года, правила игры для сельхозтоваропроизводителей продолжают постоянно меняться. Только за 2020 год в госпрограмму было внесено 10 изменений, и уже 3 – в 2021 году, что не позволяет предприятиям планировать свою производственную и инвестиционную деятельность", – сказал он. Ученый также подтвердил, что инвестиционная недостаточность остается в числе системных проблем развития отрасли. "В 2020 году инвестиции в основной капитал сельского хозяйства сократились на 7%, при этом снижение инвестиций в отрасль является более глубоким, чем по экономике в целом. И такая ситуация сохраняется не первый год", – подчеркнул Ушачев.

А происходит это по причинам низкой доходности большинства сельхозпредприятий, уровень рентабельности которых в 2020 году даже с учетом господдержки составил лишь 13%, их существенной закредитованности и ограниченного доступа к льготным кредитам.

"При непрогнозируемом поведении регуляторов говорить о повышении инвестиций в производство не приходится. Когда мы говорим о том, что машиностроители должны договориться с сельским хозяйством, я не знаю, о чем мы должны договариваться. По-моему, мы всегда общаемся и друг друга отлично слышим. Но а нас кто-то слышит?" – добавил в свою очередь председатель совета директоров ОАО "Верхнехавский элеватор" Антон Пермяков.

На заседании привели немало примеров, когда правительство слышит "не сразу". "Мы потратили практически три года, чтобы правительственный законопроект, снимающий запрет на размещение специализированных хранилищ агрохимикатов в природоохранной зоне, был принят, чтобы мы могли начать инвестировать и строить инфраструктуру в порту для размещения объема перевалки, создания рабочих мест и в конечном счете наполнения налогами федерального и регионального бюджетов. Три года убеждений, совместных рабочих групп, кучи аналитических справок и расчетов, долгих межведомственных согласований", – рассказал руководитель направления нормативно-правового регулирования департамента по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями АО "МХК "ЕвроХим" Алексей Хижняк.

Впрочем, в Минпромторге заверяют, что все же слышат представителей отрасли и отчитываются о видимых успехах последнего времени, которые, к слову, нельзя не замечать. Так начальник отдела сельскохозяйственного и лесного машиностроения Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Игорь Орсик, подключившийся к заседанию по видеосвязи, отметил, что рынок сельхозтехники растет хорошими темпами (объем производства вырос на 30% по отношению к прошлому году), экспорт также демонстрирует положительную динамику, а доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке на 4 пункта подросла по сравнению с предыдущим годом и составила 58%. Все это стало возможным не без помощи в виде действующих мер господдержки, которые продолжатся в 2021 году.

"Те масштабные задачи, которые поставлены перед промышленным комплексом РФ могут будут достигнуты только благодаря совместным усилиям государства, науки и бизнеса. Поэтому однозначно мероприятие, которое сегодня проводится, будет иметь положительный эффект", – сказал чиновник. Услышать позицию министерства сельского хозяйства участникам заседания не удалось – заявленный представитель ведомства не подключился к собранию.

"Это обычное дело для нас, что не все министерства выходят на связь. Они знают, что у нас иногда звучат критические замечания, и они не всегда с ними согласны, не на все вопросы у них получается ответить. Тем не менее, считаю, что мероприятие прошло успешно. Мы ориентируемся не непосредственно на ведомства, а на общество. Если миллионы людей будут видеть проблемы, знать пути их решения, так или иначе мы доберемся и до министерств. Думаю, мы хорошо поработали, с разных сторон осветили потенциал сельского хозяйства, экономики нашей страны, нашего народа, и предложили реалистичные выходы. Я удовлетворен", – заключил Бабкин в беседе с Накануне.RU по итогам дискуссии.

В ходе заседания участники также заострили внимание на необходимости развития программы производства льна, обновления образовательных программ в сельхозвузах, внедрения адресной продовольственной помощи, восстановления семеноводства и многих других вопросах.

Все решения по итогам Совета будут отражены в итоговой резолюции.