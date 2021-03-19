Деньги, которые россияне не потратят за рубежом, станут фактором инфляции – ЦБ

Закрытые границы и отсутствие выездного туризма сказываются на инфляции. "Если границы будут открыты – это ослабит давление на инфляцию. Если границы будут закрытыми – деньги останутся внутри страны. 2 трлн руб. не были потрачены за рубежом. Они ушли либо в сбережения, либо были потрачены внутри страны", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Еще один фактор давления на инфляцию – государственные программы поддержки экономики и граждан. "Программы постоянного действия могут быть только ограниченными и адресными, иначе за них заплатит вся экономика, для которой подорожают ставки по кредитам", - полагает глава регулятора.

Прогноз по инфляции уже пересмотрен, вернется в зону 4% он только в первой половине 2022 года, прогноз на конец этого года будет опубликован в апреле. "По нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но выше нашей цели. Пик, по нашей оценке, уже близко, в апреле она начнет постепенно снижаться под влиянием эффекта базы", - пояснила Набиуллина. Напомним, по данным ЦБ на 15 марта, инфляция составила 5,8%, в феврале годовой уровень был 5,7%.