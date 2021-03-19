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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина, глава Банка России. (2021) | Фото: пресс-служба Банка России

Ставки по кредитам пока расти не будут - ЦБ

Банк России сегодня впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Пока это минимальный шаг в 0,25 б.п. Но, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на заседании совета директоров рассматривался и более радикальный вариант с повышением сразу на 0,5 б.п. – тогда бы ставка составила 4,75%.

"Перефразируя известную фразу, можно сказать "Сохранить нельзя повысить", и в ней мы сегодня запятую поставили в правильном месте, - прокомментировала Набиуллина решение ЦБ на пресс-конференции. - Многие аналитики предполагали, что повышение ставки начнется позже. Но если откладывать, инфляция может вырасти, тогда придется сильнее повышать ставки".

В Банке России считают, что рынок допускал повышение ставок на этом заседании и ожидает этого до конца года. "Мы до недели тишины подчеркивали устойчивый рост факторов инфляции. Но решение не было принято до совета директоров", - заявила Набиуллина.

В ЦБ считают, что денежно-кредитная политика будет считаться мягкой, пока ключевая ставка не вернется в диапазон 5-6%, что поддержит кредитование. Стоимость кредитов, по словам Набиуллиной, расти не будет, пока ДКП не станет нейтральной, поскольку изменение ключевой ставки действует с временным лагом.  

Между тем, в апреле ЦБ впервые опубликует прогноз по изменению траектории ставки. "Это будет графическое изображение диапазона", - пояснила глава регулятора. Тогда же будет уточнен макроэкономический прогноз. Предполагается, что в нем будет изменено достаточно много параметров. Возможно, будет пересмотрен и прогноз по росту экономики. Пока ЦБ предсказывает восстановление ВВП на докризисном уровне к концу этого года.

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Ставки по кредитам пока расти не будут - ЦБ

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Теги: ключевая ставка, цбр, эльвира набиуллина, экономика, инфляция



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