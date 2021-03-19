Сохранение льготной ипотеки возможно даже для отдельных городов – Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина продолжает настаивать на том, что даже в ограниченном числе регионов сохранение льготной ипотечной ставки дольше, чем до конца 2021 года, - невозможно.

"Мы отправили свою позицию в правительство. Мы предложили критерии отбора регионов, где можно продлить ипотеку, их можно обсуждать. Как и количество регионов, - сказала глава регулятора на пресс-конференции. - Даже после завершения антикризисных масштабных программ ипотеки такие проекты должны быть постоянными и адресными, может на отдельные города, где строителям не интересно строить жилье".

Напомним, ранее Набиуллина озвучила список из 24 регионов, где цены на жилье не перегрелись и где может быть продлена программа. "Это возможно там, где не произошло разгона цен и формирования предпосылок для ипотечного пузыря. Также возможен такой критерий как наличие запаса предложения", - сказала Набиуллина.

По ее словам, в 2020 году цены на новостройки "выросли очень много, выше инфляции, это вообще двухзначная цифра – 12%".