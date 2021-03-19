19 Марта 2021
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ЦБ может получить право ограничивать количество перекредитованных заемщиков для банков

В Банке России считают правильной меру по ограничению кредитования перекредитованных лиц, имеющих несколько займов. Сейчас ЦБ может регулировать этот процесс только с помощью повышающего коэффициента при расчете кредитного риска, но решение выдать кредит или нет принимает все равно сам банк.

"Когда у банков большой запас капитала, они могут позволить себе повышенный коэффициент рисков при выдачи кредитов. Есть количественные ограничения в мировой практике: прямой запрет регулятора на выдачу займов перекредитованным заемщикам или квоты, устанавливаемые для банков. Мы сейчас ведем с правительством дискуссию о возможности введения такого механизма в России", - рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она также обмолвилась о возможном появлении такого явления как квалифицированный заемщик – по аналогии с квалифицированным инвестором. Впрочем, пока такой инструмент только обсуждается. "У меня лично есть сомнения. Надо еще посмотреть, как будет работать с инвесторами", - пояснила Набиуллина.  

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ЦБ может получить право ограничивать количество перекредитованных заемщиков для банков

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Теги: перекридитованные заемщики, банк россии, квоты



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