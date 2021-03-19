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Экономика В России Москва
обменник, обмен валюты, рублик, обменный пункт, касса, деньги (2019) | Фото:minfin.com.ua

Вклад ослабления рубля в инфляцию 2020 года составляет около 1% - Набиуллина

Вклад ослабления курса рубля в инфляцию 2020-го года составляет порядка 1%, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. В целом инфляция в прошлом году, напомним, составила 4,9%.

В ЦБ считают, что плавающий курс национальной валюты не так уж сильно влияет на инфляцию. Так, ослабление курса на 10% может давать прирост инфляции в 0,5-0,6%. Раньше эта цифра была в два раза больше, отметила Набиуллина.

По словам главы регулятора, эффект от ослабления курса рубля уже почти полностью учтен в текущих ценах, хотя, конечно, гражданам и бизнесу интереснее более стабильный курс нацвалюты.

Набиуллина также оценила вклад в инфляцию нерыночных мер по регулированию цен на некоторые виды продуктов. "Мы его оцениваем 0,1-0,2% в инфляции. Но те товары, по которым выросли цены, они чувствительны для людей, по ним высокие инфляционные ожидания", - объяснила она.

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Вклад ослабления рубля в инфляцию 2020 года составляет около 1% - Набиуллина

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Теги: курс рубля, инфляция, нерыночные меры



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