Глава Югры встретится с жителями Югорска
Губернатор Наталья Комарова встретится с жителями Югорска, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Модераторами прямого эфира станут куратор в Югорске всероссийского эколого-благотворительного проекта "Добрые крышечки", автор проектов "Арт-битва снеговиков" и "Дети рисуют Победу" Марина Зиновьева, член Общественной палаты Югры Виталий Погребняк, председатель городского штаба по развитию добровольчества, член молодежного корпуса регионального отделения Союза Женщин России Янина Товт.
Разговор состоится в 15.00 21 марта.