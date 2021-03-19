О готовности забрать медведицу, сбежавшую из вольера в Нижневартовске, заявили волонтёры из Томской области

О готовности забрать медведицу, сбежавшую из вольера в Нижневартовске, заявили волонтёры из Томской области, пишет региональная телекомпания "Томское время".

"Волонтёры из Стрежевого предложили помощь в передержке раненой медведицы на время, пока она будет восстанавливаться. Один из жителей северной столицы Томской области готов принять многострадалицу, у него для этого есть специальный вольер. Где будет жить животное после – сейчас тоже вопрос. Возможно, его перевезут в заповедник Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении издания.

Как сообщало Накануне.RU молодую медведицу, преследовавшую жителей Нижневартовска на улицах города, ранее приобрели вместе с матерью для привлечения потенциальных постояльцев в гостиницу. Обе медведицы находились в вольере, однако младшей, неизвестным для ее хозяина образом удалось сбежать. Хозяином животных является владелец гостиницы "Европа". Он и приобрел медведей в 2018 г. в цирке. После инцидента мужчина выразил свое безразличие к дальнейшей судьбе животных, а потому сейчас активно идут поиски того, кто смог бы забрать медведицу к себе.

В городской администрации отметили, что уже есть несколько желающих взять животных на попечительство. Их личности пока не раскрываются, однако у каждого из них созданы все условия для проживания медведей. Ситуацию в Instagram прокомментировал лично глава Нижневартовска Василий Тихонов. Он пообещал найти достойное место обитания животным.

Привлечь к ответственности хозяина животных не представляется возможным, поскольку ни один человек при самовольной прогулке медведя не пострадал. Но в региональном отделении МВД при этом отметили, что ситуация вызвала большой резонанс, а жители города активно выступают за привлечение владельца гостиницы "Европа" к ответственности.