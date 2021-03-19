В Челябинске выбрали проект памятника врачам

В Челябинске попечительский совет выбрал проект скульптурной композиции, символизирующей подвиг врачей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, на конкурс было подано 17 работ от художников из Челябинска, Златоуста, Каслей, Санкт-Петербурга и других городов. Победителем конкурса признан проект скульптурной мастерской А.И. Лохтачева из Златоуста.

Теперь проект должен пройти процедуру публичных слушаний.

"По замыслу, скульптура должна стать символом уважения к самоотверженному труду врачей в борьбе с особо опасными инфекциями. Рядом с памятником предложено установить стелу, где будут увековечены имена южноуральских медиков", - рассказали в областном парламенте.

Планируется, что памятник будет установлен в сквере имени Андреевского.