19 Марта 2021
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памятник врачам, проект, (2021) | Фото: Законодательное собрание Челябинской области

В Челябинске выбрали проект памятника врачам

В Челябинске попечительский совет выбрал проект скульптурной композиции, символизирующей подвиг врачей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, на конкурс было подано 17 работ от художников из Челябинска, Златоуста, Каслей, Санкт-Петербурга и других городов. Победителем конкурса признан проект скульптурной мастерской А.И. Лохтачева из Златоуста.

памятник врачам, проект,(2021)|Фото: Законодательное собрание Челябинской области

Теперь проект должен пройти процедуру публичных слушаний.

"По замыслу, скульптура должна стать символом уважения к самоотверженному труду врачей в борьбе с особо опасными инфекциями. Рядом с памятником предложено установить стелу, где будут увековечены имена южноуральских медиков", - рассказали в областном парламенте.

Планируется, что памятник будет установлен в сквере имени Андреевского.

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В Челябинске выбрали проект памятника врачам

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Теги: памятник врачам, конкурс, ЗСО, коронавирус,



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