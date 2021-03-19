Путин назначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК

Владимир Путин переназначил Эллу Памфилову в новом составе Центральной избирательной комиссии России, которая будет работать с 2021 по 2026 годы.

Читайте также: Совет Федерации утвердил пять членов нового состава ЦИК

В указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что президент назначает пять членов ЦИК: Эллу Памфилову, Павла Андреева, Игоря Борисова, Наталью Бударину и Андрея Шутова.

Напомним, в составе ЦИК 15 членов, треть из которых назначает президент, треть – Госдума, еще треть – Совет Федерации. Ранее обе палаты парламента уже определились со своим выбором.