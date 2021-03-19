"Высокоинтеллектуальный Уткин". Защитник "Урала" ответил на "гопоту"

Защитник ФК "Урал" Игорь Калинин отреагировал на слова известного комментатора Василия Уткина о своей персоне. Футбольный голос назвал игрока обороны "шмелей" гопником после конфликта с журналистом "Матч-ТВ" Александром Неценко. Также эпатажный комментатор в своем телеграм-канале "Настоящий РадиоУткин" добавил, что Калинина необходимо пригласить на комитет по этике РФС,

В беседе с Накануне.RU футболист "Урала" назвал Уткина "высокоинтеллектуальным человеком, который зарабатывает на таких фразах".

"Пускай Уткин говорит то, что он говорит. Если людям, таким как Уткин, хочется хайпить на этом, то пускай хайпят. В России же свобода слова. Если бы сегодня я сел с другом своим, и он мне сказал: "Ну что, Калина, тебе нормально вчера позвонки повертели?", вопросов бы не было никаких. Должна же быть какая-то корреспондентская этика и плюс я на эмоциях находился. Мы же не друзья с Александром. Уткин зарабатывает на таких фразах. Похоже, Уткин очень высокоинтеллектуальный и уважаемый человек, что я для него гопник", - сказал Калинин.

Также, по его словам, фрагмент, где он говорит слово "рожа", вырван из контекста. "Кстати, я тогда сказал слово "лицо", а не рожа. Причем тут комитет по этике? На полном видеоинтервью все было несколько иначе. Все живые люди и понимают, что это футбол и эмоции. Мы проигрывали со счетом 3:0 и я сильно переживал", - изложил свое видение ситуации футболист.

Напомним, что инцидент случился в перерыве матча "Спартак" (Москва) – ФК "Урал". Во время флеш-интервью журналист, задавая вопрос, не без издевки отметил, что нападающий красно-белых Квинси Промес "выкручивал позвонки" обороне оранжево-черных. Затем Неценко и вовсе засмеялся. Тогда футболист "Урала" покинул зону для интервью. После игры Калинин признался, что ударил бы в тот момент журналиста, если бы конфликт происходил во дворе.