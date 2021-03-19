В Сургуте с рейса в Москву снят пьяный авиадебошир

В Сургуте пассажир, устроивший дебош при посадке в самолёт, получил "административку", сообщили Накануне.RU в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Силовикам стало известно, что пьяный 43-летний житель Московской области во время посадки в самолёт, который должен был улететь в Москву, устроил дебош. Как оказалось, он матерился и размахивал руками. Из-за этого пассажира не пустили на борт.

На него составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".