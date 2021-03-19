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Политика В России
Татьяна Нестеренко (2021) | Фото: пресс-служба Министерства финансов РФ

Куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Первый заместитель Министра финансов Татьяна Нестеренко освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба правительства.

Нестеренко занимала эту должность с 2012 года, более 20 лет отвечала в Минфине за формирование бюджета, курировала и несколько лет возглавляла Федеральное казначейство.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Нестеренко перейдет на должность заместителя президента - председателя правления банка "Открытие". Однако в банке эту информацию не подтверждают.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что после ухода из министерства Татьяна Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.

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Куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

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Теги: татьяна нестеренко, минфин



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