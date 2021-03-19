"УГМК-Застройщик" войдет в программу реновации на Среднем Урале

УГМК-Застройщик, чьи объекты признаны лучшими в стране по итогу федерального градостроительного конкурса – премии "ТОП ЖК – 2021", намеревается войти в программу реновации жилья в Свердловской области. Об этом заявил руководитель девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин, рассказав, что уже обратился к первому замгубернатора региона Александру Высокинскому по данному вопросу.

"Сегодня тоже написали письмо с предложением включить и нас в программу реновации. Даже когда приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, в этом зале мы показывали Екатеринбург. Можно посмотреть, что все новые жилые комплексы были построены на бывших промышленных площадках, которых сегодня в Екатеринбурге нет. Остался только завод "Уралкабель" и все. Можно сказать, что задачи по выносу промышленных комплексов из центра города выполнены, а сейчас очень масштабная задача стоит по реновации уже старого жилого фонда. Конечно, время уже приходит и его надо реновировать. Вся эта картина понравилась вице-премьеру, особенно то, как город динамично развивается", - отметил Мордовин.

По его словам, Екатеринбург считается самым высотным городом, который по этажности домов обгоняет даже Москву и Санкт-Петербург: средняя высота жилых зданий в уральской столице составляет 22 этажа.



Отличным примером качественной застройки от УГМК-Застройщик, признанной на всероссийском уровне, является ЖК бизнес- и элит-класса "Макаровский". Сегодня, во время подведения итогов "ТОП ЖК – 2021", ему было уделено особое внимание, так как на конференции в "Башня Исеть" присутствовали представители организаций, каждая из которых приняла участие в его создании. Эксперты оценили работу застройщика на всех этапах: от проектирования до благоустройства территории, отметив бережный подход УГМК как к подбору материалов для строительства, так и к объектам культурного наследия, входящим в территорию застройки.

"Я хотел бы подчеркнуть неимоверную энергию нашего заказчика и бережное отношение к объектам культурного наследия, которые включены в комплекс "Макаровского" – это здание мельницы и здание лаборатории, которая приспособлена сейчас под детский клуб. Надо понимать, что наше законодательство настолько противоречиво, что сделать из отдельного культурного наследия достойный объект современного использования практически невозможно. Каждый шаг на этом пути сопровождается бесконечными экспертизами. У обоих объектов пришлось почти каждый кирпич сглаживать руками и доводить до ума. И тем более приспособить их под жилой дом, с теми параметрами, которые на сегодняшний день имеются, практически невозможно", - заявил почетный архитектор России Владимир Руднев, отметив, что в отличие от детского центра, заселение в здание мельницы пока еще только предстоит.

К его словам присоединился и директор ООО "Алеф" Андрей Узких, компания которого также ответственна за проектирование галереи бутиков по ул. Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, торгово-офисного центра "Vanzetti" и здания УБРиР по той же улице.

"В свое время мы, архитекторы, очень часто ездили по заграницам, особенно любили Лондон и смотрели, какое там качественное благоустройство. Все время возникла мысль – как же на родину привнести что-то подобное и улучшить среду? И после встречи с заказчиком УГМК этот процесс пошел. Заказчику удалось сформировать из нас творческую качественную команду, штаб, который собирался практически каждую неделю. И с каждым совещанием, на каждом объекте происходит какое-то качественное улучшение того или иного проекта по благоустройству. Мы действительно достигли лондонских стандартов, и произошло это четыре года назад, когда мы начали работу над ЖК "Макаровский", - заявил Узких.

По его мнению, при проектировании благоустройства необходимо брать в расчет не квадратные метры, а дециметры, представив себя жителем ЖК и увидеть картину глазами обычного человека, который ориентируется на стандарты комфорта. Для этого каждый квадратный метр "должен быть наполнен смыслом", а ключевым моментом является использование только натуральных материалов, как дерево и качественный металл, без какого-либо использования пластика.

На материалы при строительстве обратил внимание и управляющий компании "Дюна-Строй" Александр Невмержинский, которая также взялась за проект планировки территории в границах улиц Лобкова – Шефской – Войкова – Таганской в Екатеринбурге. Напомним, что на территории будет снесено 46 двухэтажных многоквартирных домов под застройку высотных и среднеэтажных зданий на 140 тыс. квадратов жилья. По словам Невмержинского, все инженерные системы в ЖК закуплены у современных европейских производителей, а оборудование – "начинка дома" является энергосберегающим, что позволит жильцам не беспокоиться о коммунальных счетах.

"Для нас это большая честь, получить звание лучшего жилого комплекса России, – говорит Евгений Мордовин. – И когда в конкурсе участвуют больше 1 тыс. жилых комплексов и больше 6 тыс. застройщиков по всей России это вдвойне приятно. Задачу обойти мы не ставили, мы просто выполняли те стандарты, в которых мы и работали. При реализации ЖК "Макаровский" мы старались сделать комплекс максимально комфортным для проживания жителей. Это сквозные подъезды, это закрытые дворы, очень богатое озеленение дворов (не менее 65%), скоростные лифты, архитектурная подсветка, которая является одной из лучших в России, это количество квартир на площадке не более шести, это высота потолков, транспортная инфраструктура, парковочные места - больше единицы на квартиру. На этапе строительства мы уже ввели бассейн 25-метровый в жилом комплексе, фитнес-клуб, открыли кофейню, магазины, а сейчас готовимся к открытию поликлиники. И в ходе строительства мы уже открыли детский сад".

Представитель коллектива премии "ТОП ЖК-2021" Юрий Гарбузов отметил, что за решение присудить "УГМК-Застройщику" звание лучшего застройщика России, отвечало 500 экспертов со всей страны, в том числе и 160 маркетологов, которые предоставили данные о потребностях горожан к собственному жилью. По его словам, появление новых застройщиков создает плотную конкуренцию, которая хоть и добавляет трудности, но и подталкивает на новые решения, повышая качество, - "Давление это то, что рождает алмаз из углерода. И Екатеринбург весь врос в ЖК алмазов, которые украшают этот город".

Напомним, что на конкурс могут заявиться любые застройщики, а также любые эксперты и журналисты, уверенные в собственной специализации и подкованные в теме. Победитель этого года, также собирается заявиться на конкурс и в следующем году, представив ЖК "Нагорный" и ЖК "Изумрудный город".

Что же касается реновации, у застройщика нет конкретных предложений, поскольку для начала необходимо проработать сам механизм реновации территорий. По словам Мордовина, в первую очередь он должен учитывать интересы людей, которые проживают на территории, но самое главное – это проработать возможность развития города в целом.

"Если посмотреть на карту города, можно разные карты составлять: тепловые карты по насыщенности школами и детскими садами, можно карты составить по тем ограничениям, которые у нас есть в городе: от санитарно-защитной зоны, бывших заводов, от действующих заводов. Приаэродромная территория эта знаменитая, где сейчас Минобороны. В том числе, ограничивающими моментами является старый жилой фонд, который, на самом деле, если этим на опережение не заниматься, может через несколько лет превратиться в какую-то зону отчуждения. Поэтому предложений по каким-то конкретным участкам у нас нет – нужно просто проработать механизм, чтобы он реально заработал. Чтобы это не был закон, который невозможно использовать. У нас есть опыт по реновации промышленных территорий и было бы интересно поучаствовать в реновации и жилых объектов", - заключил руководитель "УГМК-Застройщик".