19 Марта 2021
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жеребьевка ЛЕ, Лига Европы (2016) | Фото: Чемпионат.com

Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы

Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы UEFA сезона 2020/2021.

Самая громкая вывеска данной стадии турнира — противостояние "Аякса" (Нидерланды) и "Ромы" (Италия). Победитель данной пары сразится победителем пары "Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Ещё один английский клуб, лондонский "Арсенал" встретится с чешской "Славией". Триумфатор данного противостояния встретится с лучшей командой пары "Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вильярреал" (Испания).

Первые игры 1/4 финала пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля. Полуфиналы намечены на 29 апреля и 6 мая. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

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Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы

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Теги: футбол, Лига Европы, четвертьфиналисты



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