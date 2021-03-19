Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы
Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы UEFA сезона 2020/2021.
Самая громкая вывеска данной стадии турнира — противостояние "Аякса" (Нидерланды) и "Ромы" (Италия). Победитель данной пары сразится победителем пары "Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Ещё один английский клуб, лондонский "Арсенал" встретится с чешской "Славией". Триумфатор данного противостояния встретится с лучшей командой пары "Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вильярреал" (Испания).
Первые игры 1/4 финала пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля. Полуфиналы намечены на 29 апреля и 6 мая. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.