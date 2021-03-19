19 Марта 2021
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Политика В России За рубежом
террорист ИГИЛ (2016) | Фото: i.obozrevatel.ua/

Кто пытается легализовать боевиков ИГ в России

Американская НКО International Crisis Group (ICG) пытается легализовать деятельность боевиков радикальных группировок в России, считает редакция аналитического Telegram-канала «Рыбарь».

терроризм, война, боевик, огонь, пожар(2021)|Фото: pixabay.com

В начале февраля ICG заявила о шансе Вашингтона на пересмотр концепции борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе. Активизация деятельности организации напрямую связана со сменой власти в США, уверены специалисты.

«Для того, чтобы вернуть себе влияние, американским властям, как уверяют в International Crisis Group, необходимо рассмотреть местные силы в качестве реальной альтернативы существующей власти. Речь идёт о «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической на территории РФ)», — пояснили авторы «Рыбаря».

По мнению аналитиков, легализация ХТШ проходит по тем же лекалам, как ранее это происходило с «Талибаном» (запрещено в РФ). Американцы лоббируют точку зрения, по которой невозможно вести диалог без привлечения бандформирований. 19 марта информагентство Associated Press написало, что США не признают итоги выборов, если избирательный процесс не будет «представлять все сирийское общество».

Как только начинается диалог, Вашингтон ставит на передний план именно террористические группировки. А поскольку процесс выстраивания коммуникации искусственно затягивается, за месяцы участия в нем бандформирования набирают определенный политический вес.

«Одновременно с этим проводятся масштабные пиар-кампании по обелению образа вчерашних террористов и подчеркиванию их положительной роли. А затем под эгидой мирного демократического процесса вчерашние убийцы и террористы становятся избранными депутатами, политиками и достоинствами нации», — заявила редакция аналитического канала в Telegram.

При этом, как заметили в «Рыбаре», суть и естество бандформирований от этого не меняется, законопослушными гражданами радикалы никогда стать не смогут.

«Если сюда присовокупить попытки организаций-иноагентов легализовать террористов в российском суде — как, например, в случае с братом ликвидированного в Сирии ИГиловца (ИГ, «Исламское государство», запрещено в РФ), чьи интересы яростно отстаивают «Новая газета» и «Репортеры без границ», — то мы получаем тот самый дивный новый мир, который продвигают International Crisis Group. Мир, в котором суд становится на сторону террористов, а мясников называют политиками и партнерами по диалогу», — резюмировала редакция «Рыбаря».

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Кто пытается легализовать боевиков ИГ в России

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Теги: идлиб, иг, ICG, талибан, бандформирования



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