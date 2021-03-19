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Олег Постников, депутат законодательного собрания Пермского края (2017) | Фото: vk.com

Олег Постников вернется на пост координатора реготделения ЛДПР в Прикамье

В пермском региональном отделении ЛДПР сменился координатор. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, отделение возглавит руководитель фракции в заксобрании Олег Постников.

Его кандидатуру предложил Высший совет ЛДПР. 22 марта состоится координационный совет реготделения, который примет решение.

Олег Постников возглавлял региональное отделение ЛДПР с конца марта 2016 года по 19 марта 2019 года. Тогда его сменил член краевого молодежного парламента Константин Бусовиков. Сам Постников эту информацию не комментирует.

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Олег Постников вернется на пост координатора реготделения ЛДПР в Прикамье

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Теги: Олег Постников, реготделение, ЛДПР, координатор



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