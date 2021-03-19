Экс-руководителей "Челябэнергосбыт" и "Роскоммунэнерго" обвинили в краже 10 млрд рублей

МВД России задержало менеджеров холдинга "Межрегионсоюзэнерго", включая бывших руководителей ПАО "Челябэнергосбыт" и АО "Роскоммунэнерго". Их обвиняют в краже 10 млрд руб.

"Установлено, что члены преступного сообщества, действуя от имени группы компаний МРСЭН через подконтрольные сбытовые компании и финансовые учреждения, совершили хищение денежных средств общей суммой более 10 млрд руб. Деньги были предназначены для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО "Россети", а также иным субъектам электроэнергетики", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

Кроме того, МВД России возбудило ряд уголовных дел, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём).

Напомним, что в МРСЭН, подконтрольный Юрию Шульгину и Эльдару Османову, помимо гарантирующих поставщиков на Урале, входили: "Мосуралбанк", "Хакасэнергосбыт", Вологдаэнергосбыт" и "Архэнергосбыт". Все активы в конечном итоге были признаны банкротами. Предполагаемые владельцы бизнеса объявлены в международный розыск.