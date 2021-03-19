19 Марта 2021
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Политика За рубежом
Эрдоган (2016) | Фото:

Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на слова Байдена

Заявление главы Белого дома Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Это не то заявление, которое можно принять и проглотить, - сказал Эрдоган. - Такое заявление не подходит руководителю государства".

Он добавил, что Путин дал "очень умный и элегантный ответ", передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей". Российский президент довольно многословно прокомментировал интервью своего американского коллеги.

Также Путин предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". По мнению президента России, лучшими днями для продолжения дискуссии стали бы 19 или 22 марта, так как выходные Путин планирует отправиться на отдых в тайгу.

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Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на слова Байдена

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Теги: Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Джо Байден



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