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чайковский портрет (2013) | Фото:

Вместо гимна России на Олимпиаде в Токио может прозвучать Концерт №1 Чайковского

В Токио на Олимпийских играх в этом году вместо гимна России может быть использован Первый концерт Чайковского. "Рассматривается вариант использования мелодии из первого концерта Чайковского вместо гимна РФ на Олимпиаде в Токио", - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее, напомним, Олимпийский комитет России подавал заявку на использование "Катюши" в том же качестве, но Международный олимпийский комитет отклонил ее.

Использовать гимн России на этих Играх российской команде запрещено в связи с решением спортивного арбитража в Лозанне, который согласился с выводами Международного антидопингового агентства о нарушении антидопинговых правил Россией.

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Вместо гимна России на Олимпиаде в Токио может прозвучать Концерт №1 Чайковского

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Теги: чайковский, гимн россии, олимпиада в токио



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