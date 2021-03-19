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Экономика В России Москва
Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

Абрамченко и Новак не хотят отдавать экосбор на строительство мусоросжигающих заводов Ростеха

Продолжается противостояние вице-премьеров Виктории Абрамченко и Александра Новака с одной стороны и Минпромторга, лоббирующего интересы Ростеха, - с другой.

Ростеху судорожно пытаются найти финансирование на строительство "платиновых" мусоросжигательных заводов в российских регионах (главным образом в Подмосковье). Но все они связаны так или иначе связаны с нецелевым расходованием средств от различных сборов, идущих от промышленных компаний. Ранее в Минприроды и Минэнерго "зарубили" идею использовать "зеленый" тариф, но потом Минпромторг предложил пустить на заводы средства экосбора. И вот и этот вариант профильные вице-премьеры отклоняют.

По данным РБК, Абрамченко и Новак поручили Минфину и Минэкономразвития проанализировать финансовую модель строительства 25 заводов. В том числе следует оценить вариант с использованием господдержки, но без средств экосбора и дополнительной нагрузки на рынок электроэнергии. Результаты будут представлены в правительство до 12 апреля.

Зампред комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России" Наталья Беляева считает, что без средств экосбора и ДПМ заводы по сжиганию мусора не окупятся. "Мировой опыт говорит о том, что без субсидирования тарифа за счет денег, направляемых на утилизацию товаров и упаковки, а также тарифа по генерируемой энергии, не работает ни один подобный завод", — указывает она. Но возникает вопрос: нужна ли России вообще такая генерация? Абрамченко ранее ставила перспективность сжигания мусора как топлива под сомнение: "Пока речь идет о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?".

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Абрамченко и Новак не хотят отдавать экосбор на строительство мусоросжигающих заводов Ростеха

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Теги: виктория абрамченко, мусоросжигательный завод, ростех, утилизация мусора, тбо



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