Абрамченко и Новак не хотят отдавать экосбор на строительство мусоросжигающих заводов Ростеха

Продолжается противостояние вице-премьеров Виктории Абрамченко и Александра Новака с одной стороны и Минпромторга, лоббирующего интересы Ростеха, - с другой.

Ростеху судорожно пытаются найти финансирование на строительство "платиновых" мусоросжигательных заводов в российских регионах (главным образом в Подмосковье). Но все они связаны так или иначе связаны с нецелевым расходованием средств от различных сборов, идущих от промышленных компаний. Ранее в Минприроды и Минэнерго "зарубили" идею использовать "зеленый" тариф, но потом Минпромторг предложил пустить на заводы средства экосбора. И вот и этот вариант профильные вице-премьеры отклоняют.

По данным РБК, Абрамченко и Новак поручили Минфину и Минэкономразвития проанализировать финансовую модель строительства 25 заводов. В том числе следует оценить вариант с использованием господдержки, но без средств экосбора и дополнительной нагрузки на рынок электроэнергии. Результаты будут представлены в правительство до 12 апреля.

Зампред комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России" Наталья Беляева считает, что без средств экосбора и ДПМ заводы по сжиганию мусора не окупятся. "Мировой опыт говорит о том, что без субсидирования тарифа за счет денег, направляемых на утилизацию товаров и упаковки, а также тарифа по генерируемой энергии, не работает ни один подобный завод", — указывает она. Но возникает вопрос: нужна ли России вообще такая генерация? Абрамченко ранее ставила перспективность сжигания мусора как топлива под сомнение: "Пока речь идет о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?".