На Южном Урале на пенсионерку завели уголовное дело из-за вырубки деревьев

В Челябинской области в отношении 72-летней женщины возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку деревьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, пенсионерка предоставила в Чебаркульское лесничество недостоверные сведения об отсутствии у нее в доме газового отопления.

В результате она незаконно получила право на заготовку древесины. Ущерб составил 54 тыс. руб.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.