Шамана Габышева снова признали невменяемым

Экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева.

Обследование проводилось в рамках уголовного дела о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении шамана в конце февраля. Сотрудники силовых структур приехали к Габышеву домой, чтобы доставить его в стационар психдиспансера.

Ранее шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". После задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов. Габышева задержали 19 сентября 2019 года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 года он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.