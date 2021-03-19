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Общество В России
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

Доля семейного насилия в структуре преступлений против детей в 2020 году составила всего 8%

В общем объеме всех преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в 2020 году, доля преступлений с применением насилия в семье составила 8%. Такую статистику приводит Общественный уполномоченный о защите семьи, который обнародовал справку, подготовленную криминологом к.ю.н. Еленой Тимошиной, которая входит в Совет по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ.
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Тимошина опирается на официальные данные МВД. Всего против несовершеннолетних было совершено 90 тыс. преступлений. Из них половина, или почти 44 тыс., связана с неуплатой алиментов.

Если подходить формально, то большинство преступлений против детей было совершено их родными. Об этом на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры заявил на днях президент Владимир Путин, который призвал подключить органы опеки для реагирования.

"Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия. В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, к сожалению, совершены членами их семей", - сказал он.

СМИ распространили это заявление, но оно, как можно заметить, основано на ошибочном отождествлении насилия в семье с преступлениями со стороны родных вообще, половина из которых - это неуплата алиментов. Путин об этом не заявил прямо, но это вытекает из контекста его высказывания.

При этом насильственных преступлений со стороны членов семьи было 7 тыс., или 8% от всех преступлений. В структуре конкретно насильственных преступлений это составляет 25%. С одной стороны, это действительно много, и проблема реально существует. С другой, 75% всех насильственных преступлений против детей совершаются вне семьи, но многими НКО и СМИ педалируется тема именно насилия в семье.

Что касается убийств несовершеннолетних, то в 2020 году их было 423, в том числе в семье 39, или 9%. Эти цифры примечательны тем, что насилие в семье против детей намного реже заканчивается убийством, чем вне ее. Так, в целом на 70 насильственных преступлений против детей приходится одно убийство. В семье же убийство совершается в одном из почти 200 случаев насилия.

В прошлом году также было зафиксировано почти 16 тыс. преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы детей, или 44 в день.

Данные за предыдущие годы также доказывают, что большинство преступлений против женщин и детей было совершено вне семьи.

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Доля семейного насилия в структуре преступлений против детей в 2020 году составила всего 8%

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Теги: семья, дети, насилие



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