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футбол, Лига Чемпионов УЕФА, кубок (2017) | Фото: wrestlingua.com

Финалисты ЛЧ "Бавария" и "ПСЖ" вновь сыграют между собой

Стали известны все пары 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов UEFA этого сезона.

Финалисты прошлого розыгрыша немецкая "Бавария" и французский "ПСЖ" вновь сыграют между собой. Победитель данной пары сыграет с триумфатором противостояния между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

В другой части сетки встретятся между собой испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Лучшая команда данной пары сыграет с победителем противостояния между португальским "Порту" и английским "Челси".

Первые встречи 1/4 финала состоятся 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Матчи 1/2 финала намечены на 27–28 апреля, а также на 4 и 5 мая. Финал Лиги чемпионов UEFA сезона 2020/2021 запланирован на 29 мая и пройдёт в турецком Стамбуле.

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Финалисты ЛЧ "Бавария" и "ПСЖ" вновь сыграют между собой

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Теги: футбол, Лига чемпионов, четвертьфинальные пары



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