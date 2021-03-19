Бабкин оценил идею создать министерство лесного хозяйства

Проблему управления лесным хозяйством не обязательно решать путем создания отдельного министерства. Такое мнение выразил председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев выступил за создание в России министерства по управлению лесопромышленным комплексом, как это сделано в отрасли сельского хозяйства.

"Действительно, у нас с лесами беда: они вырезаются бездумно, нет грамотной системы ухода за лесами, нет эффективной системы развития охотничьих хозяйств. Я не знаю, что стоит за этой инициативой, пока я не слышал конкретных инструментов поддержки лесничества, идей по реформированию сферы охотничьих хозяйств. Словом, пока все это звучит не очень убедительно. Само по себе отдельное министерство не решит проблему. Думаю, что и в рамках Минсельхоза, существующей структуры, можно эти проблемы решить, если за них взяться – было бы желание", – прокомментировал он для Накануне.RU.

По мнению Бабкина, в этом вопросе прежде всего нужно изменить подходы Правительства, чего пока не происходит.