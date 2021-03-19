Защитники парка УрГУПСа просят помощи у Путина

В Екатеринбурге полным ходом идет сбор подписей на имя президента России Владимира Путина. Активисты просят главу государства сохранить парк УРГУПса. Об инициативе Накануне.RU сообщил депутат гордумы Константин Киселев.

По словам парламентария, защитники парка также активно расклеивают листовки по городу и пишут обращения и бумаги в различные министерства.

"Трехметровый забор вокруг парка - это полный бред", - добавил народный избранник.

Напомним, что в начале марта появилась информация, что парк Уральского государственного университета путей сообщения будет обнесён забором. Стоимость забора составит более 3 млн руб. Соответствующий контракт был опубликован на сайте Госзакупок еще в ноябре 2020 г. Срок выполнения работ – 10 апреля 2021 г. Ранее общественники узнали о планах построить в парке бассейн, для этого необходимо вырубить часть деревьев, из-за чего горожане выходили на акции протеста.