Уральская весна: Свердловскую область завалит снегом

В предстоящие выходные на Средний Урал вернется снежная зима.

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По данным синоптиков, завтра, 20 марта, местами в Свердловской области ожидаются метели, сильный снег и отложение мокрого снега на проводах. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в связи с этим жителей просят соблюдать меры безопасности.

В частности, следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте. Если загородная поездка неизбежна, в машину нужно положить минимальные средства спасения – лопату, трос и топор, а при себе иметь заряженный телефон.

Пешеходам также следует передвигаться с осторожностью, поскольку снег скрывает неровности и ямы на поверхности. В непогоду лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

О происшествиях и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101, либо единому номеру вызова экстренных служб - 112.